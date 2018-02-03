Страна потеряла две трети христианского населения под натиском «Аль-Каиды»*, шиитских вооруженных формирований «Бадр» и «Асаиб Ахль аль-Хакк» и «Исламского государства»*. Сегодня в Ираке всего около 250 тысяч человек.

Собеседники РИА Новости среди христиан Ирака утверждают, что не чувствуют себя в безопасности даже после изгнания ИГ* в 2017 году: раньше их жизни и имущество забирали под предлогом «борьбы с неверными», теперь — под предлогом их же защиты. По данным РИА Новости, связанные с иракским правительством шиитские вооруженные формирования, как и курдские отряды пешмерга, часто не просто не препятствуют притеснению христиан со стороны суннитских радикалов, но и сами участвуют в конфискации их собственности.