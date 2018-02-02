КАРАКАС, 2 фев — РИА Новости. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы объявила своим кандидатом на следующих президентских выборах действующего главу государства Николаса Мадуро.
Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило провести выборы президента страны до 30 апреля, а не в конце года, как планировалось ранее. Эта инициатива была раскритикована во многих странах мира и венесуэльской оппозицией. Президент Николас Мадуро уже сообщил, что согласен выставить свою кандидатуру на этих выборах.
Мадуро стал президентом Венесуэлы по итогам выборов в апреле 2013 года, немного опередив кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса. Выборы были назначены в связи со смертью президента Уго Чавеса, скончавшегося в марте 2013 года от последствий ракового заболевания.
Сам Чавес, мандат которого продолжает теперь его преемник Мадуро, был избран в октябре 2012 года на шестилетний срок (со вступлением в должность в январе 2013 года), поэтому эти полномочия истекают в 2019 году. Выборы президента традиционно (за исключением 2012 года) проводятся в Венесуэле в декабре.