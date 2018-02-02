КАРАКАС, 2 фев — РИА Новости. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы объявила своим кандидатом на следующих президентских выборах действующего главу государства Николаса Мадуро.

"Кандидатура Николаса Мадуро на президентских выборах в 2018 году одобрена единогласно", — заявил вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило провести выборы президента страны до 30 апреля, а не в конце года, как планировалось ранее. Эта инициатива была раскритикована во многих странах мира и венесуэльской оппозицией. Президент Николас Мадуро уже сообщил, что согласен выставить свою кандидатуру на этих выборах.

Мадуро стал президентом Венесуэлы по итогам выборов в апреле 2013 года, немного опередив кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса. Выборы были назначены в связи со смертью президента Уго Чавеса, скончавшегося в марте 2013 года от последствий ракового заболевания.

Сам Чавес, мандат которого продолжает теперь его преемник Мадуро, был избран в октябре 2012 года на шестилетний срок (со вступлением в должность в январе 2013 года), поэтому эти полномочия истекают в 2019 году. Выборы президента традиционно (за исключением 2012 года) проводятся в Венесуэле в декабре.