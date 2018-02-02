В соцсетях прокомментировали видео, на котором лев "целует" лапу лабрадора

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей прокомментировали видео, на котором лев целует лапу лабрадора. Ролик опубликовали на странице toyquest101 в Instagram, которая принадлежит десятилетней девочке с аутизмом по имени Иллиана.

Льва и лабрадора зовут Мики и Камилла. Согласно подписи к видео, животные знакомы с детства и фактически выросли вместе. "Когда-нибудь видели, как лев целует лапу собаке?— говорится в подписи к видео. — Какая удивительная связь. Они выросли вместе и стали лучшими друзьями".

Видео получило положительный отклик пользователей: многие назвали льва "джентльменом" и посчитали ролик "милым и удивительным". Пользователи поблагодарили Иллиану за то, что она поделилась видео.

"Какое замечательное видео!" — написал lisettejo.

"Это удивительно!! Так мило! — прокомментировал violette_r_. — Спасибо, что поделилась роликом!"

Некоторые пользователи пошутили, что лев якобы хочет съесть лабрадора.

"О'кей, пришло время узнать, насколько достоверным был Король Лев, — написал ThirdDragonite. — Очень надеюсь, что лев предпочитает жуков".

"Бедный песик даже не знал, сможет ли поставить лапу обратно", — прокомментировал видео iWant12Tacos.

В ответ на это пользователь Hoodlumdan на примере того, как двигался хвост собаки, объяснил, что чувствовал лабрадор: "Поначалу она равнодушно виляет хвостом, что говорит о состоянии тревоги, — написал пользователь. — Во время "поцелуя" хвост опускается в более подчиненную позицию и слегка движется вправо — это робкая попытка поздороваться. После "поцелуя" хвост находится на среднем уровне и двигается уже более уверенно. Это значит, что собака спокойна и чувствует себя в безопасности".