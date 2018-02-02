Турция осудила решение США наложить санкции на лидера ХАМАС

АНКАРА, 2 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Санкции США против одного из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании могут подорвать мирный процесс на Ближнем Востоке, говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя в пятницу.

Ранее министерство финансов США сообщило, что Хания, возглавляющий политбюро ХАМАС, внесен в списки санкций США по терроризму.

"Мы обеспокоены тем, что это решение администрации США, которая игнорирует реалии на местах, может подорвать ближневосточный мирный процесс. Мы надеемся, что это решение не окажет негативного воздействия на гуманитарную помощь и деятельность по экономической поддержке нашей страной сектора Газа", — говорится в документе.

Отмечается, что данное решение не учитывает тот факт, что ХАМАС является важной реальностью политической жизни Палестины, поэтому оно "не может способствовать справедливому, всеобъемлющему и прочному урегулированию палестино-израильского конфликта".

Хания — руководитель политбюро ХАМАС, которое было объявлено США террористической организацией в 1997 году. США подозревают его в терактах против граждан Израиля, а ХАМАС — в убийстве по меньшей мере 17 американских граждан.