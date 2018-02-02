Адвокат заключенных в "Гуантанамо" отреагировал на отказ от закрытия тюрьмы

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа сохранить тюрьму в Гуантанамо ужасно, поскольку противоречит американским ценностям, заявил РИА Новости адвокат Карлос Уорнер, представляющий 11 заключенных этой тюрьмы.

Трамп ранее распорядился свернуть программу по закрытию тюрьмы на базе "Гуантанамо", инициированную его предшественником Бараком Обамой. Под стражей в "Гуантанамо" находится 41 человек.

"Я считаю, что сохранение внесудебной тюрьмы, которая всемирно известна своими допросами и отсутствием надлежащего судебного разбирательства, является страшным политическим решением", — заявил Уорнер.

По его мнению, "Гуантанамо — это полная противоположность всем (американским) ценностям, и правительство (США) должно отказываться от таких мест при каждой возможности, в том числе сейчас".

Тюрьма была создана США в 2002 году на военной базе на Кубе для международных террористов. Ее закрытие было одним из главных обещаний Обамы во время первой предвыборной кампании в 2008 году. В конце декабря 2016 года Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников "Гуантанамо" в другие страны до последнего дня своего президентства.

Трамп еще до победы на выборах неоднократно заявлял, что не поддерживает идею закрытия тюрьмы, поскольку считает, что перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США.