Адвокат заключенных в "Гуантанамо" отреагировал на отказ от закрытия тюрьмы

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа сохранить тюрьму в Гуантанамо ужасно, поскольку противоречит американским ценностям, заявил РИА Новости адвокат Карлос Уорнер, представляющий 11 заключенных этой тюрьмы.
"Я считаю, что сохранение внесудебной тюрьмы, которая всемирно известна своими допросами и отсутствием надлежащего судебного разбирательства, является страшным политическим решением", — заявил Уорнер.
По его мнению, "Гуантанамо — это полная противоположность всем (американским) ценностям, и правительство (США) должно отказываться от таких мест при каждой возможности, в том числе сейчас".
Трамп еще до победы на выборах неоднократно заявлял, что не поддерживает идею закрытия тюрьмы, поскольку считает, что перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США.