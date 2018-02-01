Офис ООН в Женеве рассчитывает на тесное сотрудничество с Гатиловым

ЖЕНЕВА, 1 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевский офис ООН рад назначению замминистра иностранных дел РФ Геннадия Гатилова постпредом при женевской штаб-квартире ООН и рассчитывает на тесное сотрудничество с ним, заявил РИА Новости гендиректор ООН в Женеве Майкл Мёллер.

Указ о назначении Гатилова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 февраля.

"Я и мои коллеги в женевском офисе ООН обрадованы новостью о назначении Геннадия Гатилова постпредом в Женеву. Мы нацелены на тесное сотрудничество с ним", — сказал он.