Защита Ратко Младича потребовала отмены приговора МТБЮ

БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Адвокаты бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича подали апелляцию на пожизненный приговор МТБЮ и требуют повторного судебного процесса, а также отпустить Младича в Сербию для лечения, сообщил в четверг защитник Драган Иветич.

"Мы подали апелляцию об отмене приговора и повторении судебного процесса после лечения", — заявил адвокат журналистам в Белграде.

Он уточнил, что временное освобождение нужно для лечения генерала Младича в Сербии.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года МТБЮ признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.