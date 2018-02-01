Свободомыслящие журналисты бегут от "украинского катка", заявили в Совфеде

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Свободомыслящие журналисты, чья позиция не совпадает с мнением официального Киева и его западных покровителей, вынуждены бежать за рубеж от украинских репрессий, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее редакция "Страна.ua" в открытом обращении к президенту Украины Петру Порошенко сообщила, что главред интернет-издания Игорь Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Как заявил позже юрист Андрей Портнов, австрийские власти выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране из-за обращения о политическом убежище.

"На Украине все годы независимости никогда не было свободной прессы. Но сейчас эта ситуация обретает невероятные, возмутительные формы. Киев никогда не хотел слышать другую точку зрения, и в настоящее время свободомыслящие журналисты вынуждены бежать из Украины от киевских репрессий", — сказал Цеков.

Собеседник агентства подчеркнул, что как только представители СМИ начинают высказывать свою собственную точку зрения, не совпадающую с позицией официальных властей, они попадают под давление. "Ситуация с Гужвой – яркий тому пример", — заметил парламентарий.

По его словам, все последние годы на Украине с помощью "мягкой силы" европейские и американские политики пытались влиять на настроения в обществе, проводя через СМИ русофобские материалы. "Как только кто-то высказывает другую точку зрения, он попадает под каток украинских репрессий", — подчеркнул Цеков.

Сенатор обратил внимание на то, что уже длительное время говорилось о давлении на русскую культуру, русскоязычных граждан на Украине. Но к этому не прислушивались. Теперь это касается и украинских журналистов.