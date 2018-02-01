Свободомыслящие журналисты бегут от "украинского катка", заявили в Совфеде

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Свободомыслящие журналисты, чья позиция не совпадает с мнением официального Киева и его западных покровителей, вынуждены бежать за рубеж от украинских репрессий, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"На Украине все годы независимости никогда не было свободной прессы. Но сейчас эта ситуация обретает невероятные, возмутительные формы. Киев никогда не хотел слышать другую точку зрения, и в настоящее время свободомыслящие журналисты вынуждены бежать из Украины от киевских репрессий", — сказал Цеков.
Собеседник агентства подчеркнул, что как только представители СМИ начинают высказывать свою собственную точку зрения, не совпадающую с позицией официальных властей, они попадают под давление. "Ситуация с Гужвой – яркий тому пример", — заметил парламентарий.
Сенатор обратил внимание на то, что уже длительное время говорилось о давлении на русскую культуру, русскоязычных граждан на Украине. Но к этому не прислушивались. Теперь это касается и украинских журналистов.