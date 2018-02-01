В Китае из-за отравления угарным газом на заводе погибли пять человек

ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Девять человек погибли после отравления угарным газом на сталелитейном предприятии в провинции Гуйчжоу на юге КНР, еще двое пострадали, передает в четверг агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в среду в 19.30 по местному времени (14.30 мск), когда на предприятии китайской сталелитейной корпорации Shougang Group в городском округе Люпаньшуй в ходе плановой проверки бойлера генераторной установки произошла утечка, и 11 человек отравились ядовитым газом.

Пострадавшие были доставлены в больницу, ведется расследование причин произошедшего.