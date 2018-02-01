США выразили обеспокоенность законопроектом о Холокосте в Польше

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. США обеспокоены законопроектом о Холокосте в Польше, он может иметь последствия для отношений двух стран, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы обеспокоены, что, если этот законопроект будет реализован, он может подорвать свободу слова и академический дискурс", — говорится в поступившем в РИА Новости письменном заявлении Науэрт.

"Мы также обеспокоены последствиями законопроекта, которые он в случае реализации будет иметь для стратегических интересов и отношений Польши, в том числе с Соединенными Штатами и Израилем. Получившиеся разногласия, которые могут возникнуть среди наших союзников, идут на пользу только нашим соперникам", — сказала Науэрт.

"Мы призываем Польшу переоценить законопроект в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и нашего эффективного партнерства", — добавила она. При этом Науэрт признала, что поляков могут оскорблять выражения вроде "польские лагеря смерти", наказывать за которые предлагается в законопроекте.

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выразило несогласие с планами польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны. В частности, уголовная ответственность может быть введена за употребление термина "польские концлагеря".

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание решением сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.