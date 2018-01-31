В Вильнюсе задержали "неуловимого" уличного художника Соломона

ВИЛЬНЮС, 31 янв — РИА Новости. Полиция Вильнюса задержала 13 человек, в том числе "неуловимого" уличного художника Соломона, в рамках дела о незаконном рисовании на зданиях столицы Литвы, заявил в среду директор главного комиссариата вильнюсской полиции Саулюс Гагас.

Соломон стал известен после того, как надпись Solomon стала появляться практически на каждом мелком и крупном объекте Вильнюса, при этом задержать его никак не удавалось.

"В прошлом году было начато досудебное расследование, которое достигло кульминации — во вторник были задержаны 13 лиц, занимающиеся рисованием граффити на разных объектах Вильнюса. В настоящий момент семеро человек находятся в арестантской. В рамках расследования была выявлена актуальная для Вильнюса проблема — граффитчики. Проблема оставалась актуальной десятилетиями", — сказал Гагас в среду на пресс-конференции.

По его словам, в рамках расследования были идентифицированы и задержаны авторы надписей на зданиях, "издавна знакомые жителям Вильнюса — Solomon, Runch, Gigs, Quaz, Kree kree". Считается, что указанные рисунки испортили около сотни объектов в столице Литвы.

Гагас также сообщил, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании задержанным, среди которых юноши и девушки в возрасте от 17 до 29 лет, меры пресечения. Некоторые из задержанных ранее уже были судимы, в частности за употребление наркотиков и нарушение общественного порядка, часть задержанных ранее штрафовали за рисование граффити.

Policija sulaikė gatvės "menininką” Solomon ir dar kelis jo draugus https://t.co/kvjYGq6zia pic.twitter.com/Uwk4ZdvS5E — I Love VILNIUS (@ILoveVilnius) 31 января 2018 г.

Правоохранители накануне провели обыски по месту жительства подозреваемых, во время которых они обнаружили эскизы, рисунки, фотографии, надписи, компьютеры, телефоны и накопители USB. Ведется расчет материального ущерба, который был нанесен городу.