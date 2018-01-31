Генсек НАТО причислил "назойливую Россию" к главным мировым угрозам

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отнес Россию к числу главных мировых угроз. Слова руководителя альянса приводит издание "Политика".

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой ситуацией в области безопасности за последние 25 лет", — считает генсек.

К основным угрозам, помимо "назойливой России", которая, по его словам, "нарушает международные границы", Столтенберг причислил нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ядерную программу КНДР.

Кроме того, Столтенберг отметил, что мировой безопасности угрожают терроризм и кибератаки.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не хочет новой холодной войны с Россией и выступает за политический диалог, несмотря на то, что страна стала "более самоуверенной".

Президент России Владимир Путин, комментируя ранее звучавшие заявления некоторых глав государств и высокопоставленных чиновников об "угрозе", якобы исходящей от России, призвал европейские государства не придумывать мифы. "Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе еще и формулируете перспективы политики", — отметил российский лидер.