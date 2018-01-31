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В мире

Пучдемон заявил, что соратники "пожертвовали" им

14:1831.01.2018
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© РИА Новости / Тьерри МонассПерейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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МАДРИД, 31 янв – РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, заявил, что его соратники "пожертвовали" им, и в результате правительство Испании одержало победу.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Maeterlinck
Пучдемон: другого кандидата на пост главы женералитета Каталонии нет

Накануне в парламенте Каталонии должно было состояться заседание по утверждению Пучдемона главой женералитета. За несколько часов до начала спикер Роже Торрен сообщил, что заседание отложено. Он заявил, что оспорит предыдущее решение Конституционного суда Испании, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело. В результате заседание так и не состоялось — в зал пришли только четыре депутата от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства". Депутаты от возглавляемой Пучдемоном коалиции "Вместе за Каталонию", несмотря на обещание, в зал так и не явились.

"Думаю, ты понимаешь, что все кончено. Наши нами пожертвовали, по крайней мере мной. Вы будете советниками (надеюсь и желаю), но мною уже пожертвовали", — цитирует телеканал Tele 5 текст послания Пучдемона бывшему советнику здравоохранения Тони Комину, находящемуся в Брюсселе.

По словам Пучдемона, наступили "последние дни республиканской Каталонии".

"План Монклоа (правительства Испании – ред.) побеждает. Я только надеюсь, что это будет правдой, и что благодаря этому смогут выйти из тюрем, потому что если нет, это будет исторической насмешкой", — написал он в послании. В настоящее время в мадридской тюрьме находятся четыре каталонских политика, в том числе бывший заместитель Пучдемона Ориол Жункерас.

Пучдемон отмечает, что теперь ему предстоит заняться защитой своей репутации.

Участники демонстрации каталонцев. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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У здания каталонского парламента более 10 человек пострадали в ходе митинга

"Мне нанесли много ущерба слухами, ложью, которые я терпел для общей цели. Сейчас это кончено, и мне предстоит посвятить жизнь собственной защите", — говорится в послании.

Вечером во вторник Пучдемон разместил в соцсетях обращение, в котором заявил, что другого возможного кандидата на пост главы правительства Каталонии нет. Он призвал все силы, выступающие за независимость, к единству.

Решение спикера каталонского парламента отложить заседание и оспорить судебное решение привело к противоречиям между партиями, поддерживающими независимость. Возглавляемая Пучдемоном коалиция "Вместе за Каталонию" и леворадикальная "Кандидатура народного единства" выступили против. "Левые республиканцы Каталонии", чей лидер Ориол Жункерас находится в мадридской тюрьме, поддержали это решение. Спикер Торрен является депутатом от этой партии, представленной в парламенте 32 мандатами.

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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
pet.g3
... только вот соратники в тюрьме сидели, а путчДемон прятался в Бельгии
14:32
31.01.2018
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