В Египте суд приговорил десять экстремистов к смертной казни, пишут СМИ

КАИР, 31 янв – РИА Новости, Маргарита Кислова. Уголовный суд Египта в среду передал досье на десять подсудимых по делу о терроризме верховному муфтию страны для утверждения смертного приговора, сообщает новостной портал "Сада аль-Баляд".

Всего по делу о террористической ячейке "Имбаба" проходит 16 подсудимых. Их обвиняют в создании террористической организации, планировавшей и совершавшей в период с 2013 по 2015 годы атаки на военных и гражданских лиц.

Окончательный приговор подсудимым вынесут 10 марта.