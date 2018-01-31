В Японии считают китайскую позицию по спорным островам неприемлемой

ТОКИО, 31 янв — РИА Новости. Япония считает неприемлемыми требования правительства Китая к японской компании-оператору одной из наиболее известных сетей магазинов Muji уничтожить каталоги продукции, где спорные острова Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао) не были включены в состав китайской территории, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"Никакого территориального спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) нет. Мы ни при каких условиях не можем принять меры, предпринятые на основании односторонних притязаний Китая", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции в среду.

Позиция Токио была передана китайской стороне по дипломатическим каналам, добавил он.

Скандал вокруг каталогов компании Ryohin Keikaku, являющейся оператором сети магазинов Muji в Японии и в мире, разразился в октябре 2017 года, однако известно об этом стало только сегодня. Недовольство китайских властей вызвали каталоги магазина в городе Чунцин, в которых была изображена карта Китая с указанием месторасположения магазинов Muji, но острова Сенкаку (Дяоюйдао) не были в нее включены. В результате китайские власти потребовали от Ryohin Keikaku изъять и уничтожить все подобные каталоги.

Суга подчеркнул, что подобные меры могут негативно отразиться на деятельности японских компаний в Китае.

Вокруг архипелага Сенкаку (Дяоюйдао) ведется территориальный спор между Японией и Китаем. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно.