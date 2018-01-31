Британия проведет оценку зависимости инфраструктуры от спутниковых систем

ЛОНДОН, 31 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания проведет оценку зависимости критически важных элементов национальной инфраструктуры от спутниковых технологий, в том числе от навигационной системы GPS, с целью предотвращения возможных последствий атак с использованием помех и растущего количества сбоев.
"Мы признаем характер нашей растущей зависимости от глобальных навигационных спутниковых систем (Global Navigation Satellite Systems, GNSS). Мы должны предпринять шаги по повышению защиты наших критически важных сфер в случае неисправностей в GNSS, а также создать в случае необходимости резервные системы", — говорится в полученном РИА Новости докладе, подготовленном британским министерством по вопросам бизнеса и инноваций.
В документе отмечается, что в серьезной зависимости от спутниковых навигационных систем находится работа экстренных служб, транспортной системы, коммуникационной инфраструктуры и финансового сектора страны. Согласно заключению авторов доклада, главной проблемой таких систем является слабый сигнал, передающийся с высоты более 20 тысяч километров и уязвимый даже для самых дешевых устройств, создающих помехи. Также на силу сигнала влияют погодные условия, радиопередачи и коммуникации между спутниками.
"По части секторов уязвимость глобальных навигационных спутниковых систем (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) для естественных и наземных помех, включая те, которые создаются злонамеренными атаками, недостаточно осознается. По другим секторам отмечается недостаточный уровень защиты от сбоев, что снижает нашу общую способность функционировать в случае утраты сигналов этих систем", — отмечается в документе.
"Сигналы GNSS уязвимы не только перед помехами естественного характера, они могут быть предметом атак, которые ранее были посильны лишь государствам, но теперь их могут осуществлять хакеры, преступники, пираты и террористы… Угрозу также представляют подмена сигнала и трансляция ложного сигнала принимающим устройствам. Масштаб и перечень таких проблем растет", — говорится в документе.
В предыдущем аналогичном докладе, опубликованном в апреле 2017 года, указывалось, что ущерб экономике страны от потери сигнала спутниковых навигационных систем в течение пяти дней составил бы 5,2 миллиарда фунтов стерлингов.