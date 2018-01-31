Британия проведет оценку зависимости инфраструктуры от спутниковых систем

ЛОНДОН, 31 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания проведет оценку зависимости критически важных элементов национальной инфраструктуры от спутниковых технологий, в том числе от навигационной системы GPS, с целью предотвращения возможных последствий атак с использованием помех и растущего количества сбоев.

"Мы признаем характер нашей растущей зависимости от глобальных навигационных спутниковых систем (Global Navigation Satellite Systems, GNSS). Мы должны предпринять шаги по повышению защиты наших критически важных сфер в случае неисправностей в GNSS, а также создать в случае необходимости резервные системы", — говорится в полученном РИА Новости докладе, подготовленном британским министерством по вопросам бизнеса и инноваций.

В документе отмечается, что в серьезной зависимости от спутниковых навигационных систем находится работа экстренных служб, транспортной системы, коммуникационной инфраструктуры и финансового сектора страны. Согласно заключению авторов доклада, главной проблемой таких систем является слабый сигнал, передающийся с высоты более 20 тысяч километров и уязвимый даже для самых дешевых устройств, создающих помехи. Также на силу сигнала влияют погодные условия, радиопередачи и коммуникации между спутниками.

"По части секторов уязвимость глобальных навигационных спутниковых систем (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) для естественных и наземных помех, включая те, которые создаются злонамеренными атаками, недостаточно осознается. По другим секторам отмечается недостаточный уровень защиты от сбоев, что снижает нашу общую способность функционировать в случае утраты сигналов этих систем", — отмечается в документе.

Правительство обещает провести анализ уязвимостей и представить набор мер по защите инфраструктуры и снижению зависимости от существующих систем. В частности, в докладе предлагается профильным министерствам и медиарегулятору Ofcom рассмотреть меры по законодательному ограничению продажи устройств, создающих помехи для систем спутниковой навигации.

"Сигналы GNSS уязвимы не только перед помехами естественного характера, они могут быть предметом атак, которые ранее были посильны лишь государствам, но теперь их могут осуществлять хакеры, преступники, пираты и террористы… Угрозу также представляют подмена сигнала и трансляция ложного сигнала принимающим устройствам. Масштаб и перечень таких проблем растет", — говорится в документе.

В предыдущем аналогичном докладе, опубликованном в апреле 2017 года, указывалось, что ущерб экономике страны от потери сигнала спутниковых навигационных систем в течение пяти дней составил бы 5,2 миллиарда фунтов стерлингов.