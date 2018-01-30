Бывший вице-председатель ЕК призвал Запад прекратить антироссийскую истерию

БЕРЛИН, 30 янв — РИА Новости. Россия и ЕС нуждаются друг в друге, зависят друг от друга, поэтому антироссийская истерия на Западе должна быть как можно скорее завершена. Об этом заявил во вторник немецкий и европейский политик, бывший заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) и бывший еврокомиссар по расширению и по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген.

Он выступил во вторник вечером в берлинском научном институте "Диалог цивилизаций" с речью на тему о положении в Европе.

"Не нужно специальных обоснований, чтобы сказать, что мы нужны друг другу и что мы зависим друг от друга", — сказал Ферхойген, добавив, что "мы делим один континент, и поэтому я записал себе в речи, что нужно "преодолеть время безмолвия", но это неверно, мы должны завершить не безмолвие, мы должны перестать болтать, закончить эту истерическую болтовню и у нас, и на другой стороне Атлантики, где русских агентов влияния "видят" на каждом углу улицы, и это хуже, чем во времена "холодной войны".

"Мы должны закончить эту антироссийскую истерию, и это можно сделать только на уровне гражданского общества", — добавил политик.

Обоснованные интересы

"Я не вижу развития в России, которое бы вело эту страну прочь от Европы. При всех политических сложностях, которые я не хочу обсуждать, культурно, цивилизационно мы переживаем процесс сращивания, процесс, в котором мы движемся друг к другу. Тем более непонятно, почему это не может быть поддержано на политическом уровне", — сказал Ферхойген.

По словам бывшего зампредседателя ЕК, отношения между ЕС и Россией должны строиться "на основании равноправного партнерства".

Тем не менее, около десяти лет назад этот принцип начал меняться, "основной причиной этого изменения стало преобладание в России убежденности, что Запад, кто бы это ни был, не хотел больше принимать во внимание обоснованные интересы России в сфере безопасности", сказал Ферхойген.

Украинское нарушение

"Основный конфликт разгорелся по вопросу Украины — я уже говорил ранее о том, что я считал неправильным, что вопрос об ассоциации Украины в ЕС обсуждался без главной заинтересованной стороны — без России. И это не было случайностью. Было решено, что в этом нет необходимости. И теперь, не вдаваясь в подробности, я хочу сказать, что развитие Украины в итоге не соответствует тому видению, которое было у многих политиков в ЕС во времена "революции Майдана", тому видению, которое, как им казалось, у них было. Его не произошло", — сказал Ферхойген, добавив, что в результате изоляции Москвы в вопросе об украинской ассоциации был нарушен "неотъемлемый принцип европейской политики — принцип хорошего соседства".

По словам Ферхойгена, "нам совершенно необходимо заявить в адрес Украины, что и ей нужно выполнить свою часть для деэскалации конфликта, и конкретно — наполнить жизнью минские соглашения, так как мы не можем больше принимать во внимание, что ситуация в области политики безопасности… используется для оправдания отсутствующих мер борьбы с коррупцией".

"Ситуация на Украине не является оправданием, что уровень коррупции стал еще более высоким, чем раньше, что принцип верховенства закона реализуется очень слабо и что вся политическая система в в целом… пользуется очень ограниченным доверием и поддержкой среди населения", — сказал Ферхойген.