Во Франции муж не вернувшейся с пробежки женщины признался, что убил ее

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Супруг молодой женщины Алексии Даваль, которую три месяца назад задушили и сожгли на востоке Франции, признался в убийстве жены, сообщает телеканал BFMTV.

© AFP 2018 / Christophe Simon Во Франции арестовали мужа убитой во время пробежки женщины "Да, он ее задушил. Сегодня (во вторник) вечером ему предъявят обвинения", — заявил адвокат мужчины.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Алексия Даваль, проживающая в городе Гре-ла-Виль (департамент Верхняя Сона), 28 октября отправилась на пробежку и не вернулась. Через несколько дней ее обгоревшее тело было обнаружено в лесном массиве. Согласно данным криминальной экспертизы, женщина была оглушена и задушена.

Однако об обстоятельствах исчезновения женщины было известно лишь со слов ее мужа. В понедельник 34-летний Жонатан Даваль был задержан в своем доме.

Следствие выяснило, что, вероятнее всего, женщина была убита во время домашней ссоры, а ее исчезновение после пробежки было инсценировано супругом. На месте, где было обнаружено тело убитой, полицейские нашли обрывки простынь из дома Давалей и следы автомобиля, совпадающие с принадлежащей мужчине машиной.

Во Франции убийство Алексии Даваль вызвало широкий общественный резонанс. Прощание с женщиной транслировалось по общенациональному телевидению. В Париже пользователи соцсетей договорились совершить пробежку, посвященную ее памяти и другим женщинам, ставшим жертвами агрессии при подобных обстоятельствах.