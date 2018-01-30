В Бишкеке, где нарушено теплоснабжение, удалось запустить крупный блок ТЭЦ

Прохожие на одной из улиц в Бишкеке. Архивное фото

Прохожие на одной из улиц в Бишкеке. Архивное фото

БИШКЕК, 30 янв – РИА Новости. Энергетикам удалось запустить крупный блок на ТЭЦ Бишкека, где на фоне аномальных морозов произошла крупная авария, оставившая без отопления всех абонентов столицы Киргизии, нормализация температуры в домах горожан ожидается к вечеру, сообщает во вторник пресс-служба национальной энергетической холдинговой компании страны.

Авария на ТЭЦ Бишкека, которая является единственным централизованным источником снабжения теплом и электроэнергией детских садов, школ, больниц, предприятий и учреждений, многоквартирных жилых домов Бишкека, произошла 26 января. В результате ЧП остановились шесть из восьми находившихся в работе котлоагрегатов. Позднее при попытке запустить дополнительные котлы произошла еще одна авария.

"Тридцатого января в 04.40 утра (01.40 мск – ред.) был включен в работу блок №3, который несет нагрузку 150 МВт, выдавая плюс 88 градусов. Нормализация температуры в домах горожан ожидается к вечеру", — сообщили в энергохолдинге.

Сейчас температура в квартирах и служебных помещениях Бишкека опустилась ниже 10 градусов. В городе закрыты школы и детские сады. Большинство предприятий распустило по домам сотрудников. По прогнозам синоптиков, аномальные морозы продлятся в Киргизии до 3 февраля.

Во всех районах Бишкека открыты временные пункты обогрева, где людям предоставляют ночлег, а также горячее питание. За помощью в них обратились около 3 тысяч человек за минувшие двое суток.