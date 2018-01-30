В Ташкенте ищут мать младенца, оставленного в сумке на морозе

ТАШКЕНТ, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана разыскивают мать новорожденного, найденного в спортивной сумке в эти морозные дни в Ташкенте, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

"Двадцать седьмого января в 14.00 (12.00 мск) в Сергелийском районе города Ташкента гражданин, приближаясь к своему дому, обнаружил новорожденного мальчика в спортивной сумке", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в настоящее время ребенок находится в больнице, проводятся мероприятия по поиску его матери.

По данным синоптиков, на территории Узбекистана в эти дни зафиксирована аномально холодная погода с температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В частности, температура воздуха понижалась ночью до 11-15 градусов мороза, днем — до минус 7-10 градусов, в северных районах ночью — до 17-20 мороза, днем — до минус 10-12 градусов.