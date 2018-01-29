Пентагон назвал перехват самолета-разведчика у границ России "небезопасным"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американский патрульный самолет ЕР-3Е "Aries II" был перехвачен российским истребителем Су-27, сообщается на сайте сил ВМС США в Европе и Африке.

По информации пресс-службы ведомства, перехват был осуществлен 29 января в воздушном пространстве над Черным морем и продолжался примерно два часа сорок минут.

В сообщении операция охарактеризована как "небезопасная": Су-27 приблизился к американскому самолету на расстояние около полутора метров.

"Небезопасные действия повышают риск просчетов и столкновений в воздухе", — отмечают ВМС США.

Американские военные подчеркнули, что самолет-разведчик "действовал в соответствии с международным правом и не спровоцировал данную активность российской стороны".

В сообщении также отмечается, что "российские вооруженные силы имеют право осуществлять операции в международном воздушном пространстве, однако, должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов".

По информации российского Минобороны, самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США, направлявшийся к границе воздушного пространства России, был перехвачен истребителем Су-27 над нейтральными водами Черного моря. Экипаж Су-27, приблизившись к воздушному судну на безопасное расстояние, доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства России и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

После того как американский самолет-разведчик изменил курс полета на удаление от границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования, отметили в Минобороны. В министерстве также подчеркнули, что весь полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а внештатных ситуаций не было.