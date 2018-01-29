РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Пентагон назвал перехват самолета-разведчика у границ России "небезопасным"

22:2729.01.2018
(обновлено: 22:57 29.01.2018)
23692165
© РИА Новости / Анатолий МедведьПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американский патрульный самолет ЕР-3Е "Aries II" был перехвачен российским истребителем Су-27, сообщается на сайте сил ВМС США в Европе и Африке.

Американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon
Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

По информации пресс-службы ведомства, перехват был осуществлен 29 января в воздушном пространстве над Черным морем и продолжался примерно два часа сорок минут.

В сообщении операция охарактеризована как "небезопасная": Су-27 приблизился к американскому самолету на расстояние около полутора метров.

"Небезопасные действия повышают риск просчетов и столкновений в воздухе", — отмечают ВМС США.

Американские военные подчеркнули, что самолет-разведчик "действовал в соответствии с международным правом и не спровоцировал данную активность российской стороны".

Многоцелевой истребитель Typhoon FGR 4. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Британия подняла в воздух истребители из-за "российских самолетов"

В сообщении также отмечается, что "российские вооруженные силы имеют право осуществлять операции в международном воздушном пространстве, однако, должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов".

По информации российского Минобороны, самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США, направлявшийся к границе воздушного пространства России, был перехвачен истребителем Су-27 над нейтральными водами Черного моря. Экипаж Су-27, приблизившись к воздушному судну на безопасное расстояние, доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства России и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

После того как американский самолет-разведчик изменил курс полета на удаление от границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования, отметили в Минобороны. В министерстве также подчеркнули, что весь полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а внештатных ситуаций не было.

Комментировать
В мире
Комментарии
22 пользователя оставили 23 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Earl Grey
Пора бы знать, что самолетам-разведчикам небезопасно летать у границ России.
22:39
29.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Oleg Dementyev
Рядом с Крымом вообще летать опасно, особенно самолётам с другого континента ...)
22:38
29.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена