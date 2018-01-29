МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Готовящийся "кремлевский доклад" — это часть спланированной кампании, которая, по всей видимости, готовилась к президентским выборам в России, однако все эти вбросы никак не повлияют на внутреннюю ситуацию в стране, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Последовательная, только усугубляющая отношения между нашими государствами политика со стороны США, к сожалению, продолжается. Ведется она как и практическими действиями, так и различными информационными вбросами. Месседжи о каких-то новых докладах, санкциях — это тщательно спланированная кампания, основанная на каких-то призрачных данных, которая, по всей видимости, готовилась руководством Штатов к выборам президента РФ", — заявила РИА Новости Сутормина.

Она напомнила, что "Вашингтон неоднократно обвинял наши власти во вмешательстве в их избирательные процессы, не приводя никаких доказательств, а лишь пустые доклады, зато сам явно использует этот механизм".

"Вмешательство во внутренние дела других государств — черта американской политики, которую они пытаются выдать за нормальную демократическую вещь. Но все знают, чем это заканчивается. Думаю, что подобные вбросы никак не повлияют на внутреннюю ситуацию в стране. Сегодня наша страна уверенно идет своим курсом и за время этих нападок стала только сильнее и крепче", — добавила член ОП РФ.

В США 29 января будет опубликован так называемый "кремлевский доклад" — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. Документ обнародуют в соответствии с подписанным полгода назад президентом США Дональдом Трампом закона, предполагающего расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Впрочем, посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман подчеркнул, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.