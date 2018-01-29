В Киеве сообщили о трех пострадавших во время инцидента со стрельбой

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Три человека ранены из-за конфликта со стрельбой возле здания суда в Киеве, пострадавшие госпитализированы, сообщила в понедельник пресс-служба Святошинского районного суда Киева.

Ранее в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между двумя группами людей у здания суда в Киеве, пострадал один человек.

"Сегодня примерно в 14.00 (15.00 мск) у здания Святошинского районного суда города Киева по улице Жилянской, 142 произошла стрельба при участии обвиняемых. По предварительным данным, три человека получили ранения и были госпитализированы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в понедельник состоялось очередное заседание по делу по обвинению трех человек в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями "противодействие законной хозяйственной деятельности" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". После окончания заседания стороны покинули помещение суда. На улице произошла перестрелка, в которой были ранены обвиняемые. На месте стрельбы работает полиция, выясняются все обстоятельства инцидента.