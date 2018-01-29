Британским женщинам-полицейским разрешили плакать на работе и раздеваться

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Полиция английского графства Ноттингемшир приняла ряд мер, чтобы помочь своим сотрудницам справиться с симптомами менопаузы. Об этом сообщает Metro.

По информации издания, для женщин-полицейских откроют специальные "комнаты плача", где они смогут дать волю эмоциям или просто отдохнуть. Их рабочие места при необходимости снабдят настольными вентиляторами. Женщинам разрешат самостоятельно контролировать температуру в офисе и снимать часть одежды, чтобы справиться c приливами. В этих же целях сотрудницам полиции выделят рабочие места около дверей или окон, а также создадут беспрепятственный доступ к душевым.

Женщинам также предложат сдавать тесты на физическую подготовку персонально, а не группами, чтобы не травмировать их самооценку.

Полиция графства решилась на такие нововведения после того, как одна из сотрудниц полиции не выдержала условий работы и уволилась. По ее словам, многие женщины покидают правоохранительные органы, так как не могут справиться с симптомами менопаузы на рабочем месте.

Однако некоторые считают данные меры в отношении полицейских "оскорбительными".

"Вряд ли эти женщины хотят, чтобы им указывали на то, что им нужно какое-то место, где они могли бы поплакать. Это немного оскорбительно по отношению к сотрудницам полиции, которые каждый день сталкиваются с серьезнейшими ситуациями", — заявил британский парламентарий Дэвид Дэвис.