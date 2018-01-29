Испания исключает возможность разрыва дипотношений с Венесуэлой

МАДРИД, 29 янв – РИА Новости. Мадрид не собирается разрывать дипломатические отношения с Венесуэлой, для этого нет оснований, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

На прошлой неделе Венесуэла объявила персоной нон грата испанского посла в этой стране, в ответ аналогичный шаг предпринял Мадрид, объявив персоной нон грата венесуэльского посла.

"Нет оснований для разрыва отношений. Напротив, в напряженных ситуациях надо усилить дипломатию по разумным и осторожным каналам", — заявил Дастис в интервью радиостанции Onda Cero. Он призвал к спокойствию, чтобы "воды вернулись в свое русло".

По мнению Дастиса, для снижения напряженности в отношениях с Мадридом венесуэльские власти должны смягчить риторику и "разглагольствования, которые не имеют под собой никаких оснований".

Министр напомнил об оскорблениях со стороны венесуэльского президента в адрес испанского премьера Мариано Рахоя, которого Николас Мадуро обвиняет в том, что тот руководит "самым коррумпированным правительством в истории Испании".

Дастис заявил, что Испания поддерживает "многочисленные попытки диалога между правительством (Венесуэлы – ред.) и оппозицией для согласованного и демократического выхода (из кризиса – ред.)". Между тем он усомнился в "чистоте" президентских выборов в Венесуэле, которые должны состояться до 30 апреля, из-за "ограничений, накладываемых на оппозицию".

Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило провести выборы президента страны до 30 апреля, а не в конце года, как планировалось ранее. Эта инициатива подверглась критике многих стран мира и венесуэльской оппозиции. Президент Николас Мадуро уже сообщил, что согласен выставить свою кандидатуру на этих выборах.