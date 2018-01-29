В Харькове после взрыва у магазина возбудили дело о хулиганстве

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Полиция квалифицировала как хулиганство взрыв возле магазина в Харькове, в результате которого пострадали два человека, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба полиции сообщила, что возле магазина в Харькове произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок.

"Следственное управление внесло сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части четвертой статьи 296 (хулиганство)", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.