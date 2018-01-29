Глава МИД Австралии не видит в России и Китае военной угрозы для страны

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, комментируя новую оборонную стратегию США, где Москва и Пекин обвиняются в подрыве мирового порядка, заявила, что в Канберре имеют "совершенно иной взгляд" на Россию и Китай, которые, по ее словам, не несут Австралии военной угрозы.

"У нас совершенно иной взгляд на Россию и Китай. Мы не считаем, что Россия или Китай представляют военную угрозу для Австралии", — заявила Бишоп в эфире телеканала Sky News, прокомментировав новую оборонную стратегию Пентагона.

Новая оборонная стратегия США была опубликована 19 января. В ней говорится, что долговременные стратегические соперничества с Россией и Китаем являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций. Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя стратегию, заявил, что соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии с новой оборонной стратегией.

Бишоп добавила, что Австралия осуществляет тесное сотрудничество с Пекином, а также проводит совместные с Китаем и другими странами региона военные учения. "Мы продолжаем тесно сотрудничать с Китаем, а также мы проводим военные учения совместно с Китаем и другими странами региона и продолжим это делать", — заключила дипломат.

В свою очередь, премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл также подчеркнул, что "в регионе нет ни одной страны за исключением Северной Кореи, которая проявляет враждебность по отношению к Австралии".

"Мы не видим угроз для Австралии от наших соседей по региону. Однако каждая страна всегда должна планировать вперед и создавать средства защиты не только на сегодняшний день, но на десять лет вперед", — заявил австралийский премьер.