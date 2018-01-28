Пекин призвал Токио к улучшению "изменчивого характера" отношений

ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с главой МИД Японии Таро Коно в воскресенье призвал Токио приложить вдвое больше усилий для улучшения двусторонних отношений, характер которых довольно изменчив, а также ради сохранения наблюдаемой в последнее время позитивной динамики между двумя странами, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Ли Кэцян подчеркнул, что "нынешние положительные изменения в китайско-японских отношениях дались не легко, поэтому необходимо, чтобы обе стороны удвоили старания для их сохранения, предприняли совместные усилия, двигались бы навстречу друг другу".
По его словам, "японско-китайские отношения оказывают влияние не только на две страны, но также имеют важное значение для региона и всего мира".
Таро Коно также отметил, что являясь двумя крупнейшими экономиками мира, Китай и Япония "могут в рамках взаимовыгодных стратегических отношений шаг за шагом укреплять связи предприятий двух стран, возобновить двусторонний экономический диалог на среднем и высоком уровнях, искать возможности для сотрудничества с третьей стороной, укреплять дружбу между гражданами двух государств, вернуть двусторонние отношения на путь нормального развития и непрерывного движения вперед".
"Япония надеется на скорейшее проведение нового раунда переговоров лидеров Японии, Китая и Южной Кореи, а также приветствует визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Японию", — сказал глава японского МИД.
Последний раз саммит лидеров трех стран состоялся в Сеуле в 2015 году, он был шестой по счету.