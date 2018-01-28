Пекин призвал Токио к улучшению "изменчивого характера" отношений

Министр иностранных дел Японии Таро Коно и премьер-министр Китая Ли Кэцян в Пекине. 28 января 2018

Министр иностранных дел Японии Таро Коно и премьер-министр Китая Ли Кэцян в Пекине. 28 января 2018

ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с главой МИД Японии Таро Коно в воскресенье призвал Токио приложить вдвое больше усилий для улучшения двусторонних отношений, характер которых довольно изменчив, а также ради сохранения наблюдаемой в последнее время позитивной динамики между двумя странами, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

"В последнее время мы отмечаем, что отношения Китая и Японии сохраняют позитивную динамику улучшения, мы также отметили сделанные в последнее время положительные заявления японской стороны о Китае, однако одновременно с ростом позитивных аспектов в двусторонних межгосударственных отношениях мы по-прежнему сталкиваемся с элементами неопределенности, отношения можно назвать переменчивыми", — приводит ведомство слова премьера Госсовета КНР.

Ли Кэцян подчеркнул, что "нынешние положительные изменения в китайско-японских отношениях дались не легко, поэтому необходимо, чтобы обе стороны удвоили старания для их сохранения, предприняли совместные усилия, двигались бы навстречу друг другу".

По его словам, "японско-китайские отношения оказывают влияние не только на две страны, но также имеют важное значение для региона и всего мира".

Таро Коно в свою очередь заявил, что "Япония в полной мере надеется на всестороннее улучшения отношений с Китаем, Япония, пользуясь такой возможностью, как 40-я годовщина заключения мирного договора с КНР, готова двигаться на встречу Китаю, прилагать совместные с Пекином усилия, продвигать улучшение и углубление двусторонних отношений".

Таро Коно также отметил, что являясь двумя крупнейшими экономиками мира, Китай и Япония "могут в рамках взаимовыгодных стратегических отношений шаг за шагом укреплять связи предприятий двух стран, возобновить двусторонний экономический диалог на среднем и высоком уровнях, искать возможности для сотрудничества с третьей стороной, укреплять дружбу между гражданами двух государств, вернуть двусторонние отношения на путь нормального развития и непрерывного движения вперед".

"Япония надеется на скорейшее проведение нового раунда переговоров лидеров Японии, Китая и Южной Кореи, а также приветствует визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Японию", — сказал глава японского МИД.

Последний раз саммит лидеров трех стран состоялся в Сеуле в 2015 году, он был шестой по счету.