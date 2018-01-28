На Кипре избирком отчитался о явке на президентских выборах

АФИНЫ, 28 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. На выборах президента Кипра к 15.00 (16.00 мск) проголосовали 50,9% зарегистрированных избирателей, явка ниже, чем на президентских выборах 2013 года, сообщил кипрский избирком.

В 2013 году к 15.00 по местному времени проголосовали 61,35% избирателей. На парламентских выборах 2016 года явка к этому времени составила 46,4%.

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Глава избирательной комиссии Кипрос Киприану сообщил, что поступило несколько жалоб от избирателей, однако они "незначительные" и не влияют на ход выборов. Все полученные жалобы были отправлены в подразделения полиции и юридическую службу. По его словам, есть много сплетен и бездоказательных заявлений.

"Выборы проходят организовано и спокойно", — сказал он.

Голосование началось в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и будет проходить до 18.00 (19.00 мск). Окончательные результаты ожидаются в 20.30 (21.30 мск). В списках избирателей около 551 тысячи человек, которым исполнилось 18 лет. Порядок обеспечивают около 2 тысяч полицейских.

Президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием. Это 13-е президентские выборы со времени образования независимого кипрского государства.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, 4 февраля будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие больше других голосов в первом туре.