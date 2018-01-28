САНА, 28 янв — РИА Новости. Сепаратисты в южном йеменском городе Аден захватили ряд государственных учреждений, сообщил РИА Новости источник в Адене.

"Вооруженные формирования переходного совета (сепаратистов. — Прим. ред.) захватили сегодня комплекс зданий суда, генеральный секретариат правительства и военный лагерь Джебель Хадид в районе Кратер", — сообщил источник.

Премьер-министр страны уже заявил о попытке переворота в стране, перерастающей в "полномасштабное военное противостояние", и призвал прекратить беспорядки.

Один из местных медиков заявил, что в результате столкновений в районе Хор Маскар пострадали не менее девяти человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Отмечается, что в связи с создавшейся ситуацией власти закрыли аэропорт Адена.

Столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Они требовали ухода правительства в отставку и формирования нового к воскресенью.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Адена в мае прошлого года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года.

Поддерживающая власти Йемена военная коалиция во главе с Саудовской Аравией в связи со столкновениями призвала все политические силы проявить сдержанность и придерживаться мирного диалога.