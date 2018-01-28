СМИ сообщили, что при теракте в Кабуле погиб гражданин Новой Зеландии

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гражданин Новой Зеландии стал одной из 95 жертв взрыва, прогремевшего в субботу в центре Кабула, сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Хашем Слайманхель работал в Афганистане врачом и должен был вернуться в Новую Зеландию в воскресенье, сообщил представитель мусульманской общины Окленда, к которой принадлежал погибший. В МИД Новой Зеландии подтвердили данные о кончине медика.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. По последним данным министерства здравоохранения страны, 95 человек погибли, еще 191 получил ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".