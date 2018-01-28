"Тимошенко" выставит кандидатуру на выборах президента Колумбии

МЕХИКО, 28 янв – РИА Новости. Бывший лидер повстанческих Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко выставит свою кандидатуру на выборах президента страны.

Выборы состоятся в мае 2018 года. Лондоньо намерен участвовать в них как кандидат от партии "Общая революционная альтернативная сила", сообщает канал Univision.

"Представляю мою партию, я готов возглавить это переходное правительство", — заявил Лондоньо.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов.

Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно. В прошлом году на основе бывших повстанческих сил РВСК была официально создана политическая партия "Общая революционная альтернативная сила".