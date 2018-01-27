В Риге суд отказался арестовать мужчину, застрелившего коллегу

РИГА, 27 янв – РИА Новости. Суд в субботу отказал в санкции на арест мужчины, который в пятницу в Риге, вероятно, по неосторожности застрелил своего коллегу, сообщила журналистам представитель государственной полиции Латвии Симона Гравите.

"К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы", — рассказала Гравите.

Вызов на место происшествия на улицу Мукусалас в Риге поступил в пятницу в 10.45 (11:45 мск). Стрелявший — мужчина 1980 года рождения, а убитый — мужчина 1982 года рождения.

Оба мужчины были коллегами, они работали на одном предприятии, расположенном в здании на улице Мукусалас. Информации о том, что между ними были какие-то серьезные конфликты, нет. Также мужчины не были охранниками.

Как отмечают в полиции, обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай.

У мужчины 1980 года рождения было разрешение на ношение и хранение оружия. Ранее судим он не был.

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