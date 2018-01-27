Земан лидирует на выборах президента Чехии с 54,5% голосов

ПРАГА, 27 янв — РИА Новости. Действующий президент Чехии Милош Земан после подсчета данных на 66% избирательных участков лидирует по итогам второго тура выборов главы государства с 54,4% голосов, за него проголосовали 1,5 миллиона человек, сообщило в субботу республиканское статуправление.

"У другого кандидата, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша 45,5% голосов, за него проголосовали 1,25 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Второй тур президентских выборов проходил в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие, по предварительным данным, свыше 65% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из двух кандидатов. Победителем станет тот, кто получит большинство голосов избирателей.

Итоговые результаты голосования будут опубликованы около 18.00 (20.00 мск).