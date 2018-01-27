Глава ВТО не слышал о возможности выхода России из организации

ДАВОС (ШВЕЙЦАРИЯ), 27 янв — РИА Новости, Мария Князева. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо никогда не слышал о возможности выхода России из ВТО.

"России? Я даже не знаю, как на это отвечать. Я никогда не слышал об этом", — ответил он РИА Новости на вопрос о возможности выхода России из этой организации.

Депутаты от КПРФ в январе вновь предложили денонсировать протокол о присоединении России ко Всемирной торговой организации, соответствующий законопроект был внесен парламентариями на рассмотрение Госдумы.