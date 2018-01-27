ДАВОС, 27 янв — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) считает, что решение по участию единой сборной КНДР и Южной Кореи в зимней Олимпиаде в Пхенчхане является хорошим сигналом для урегулирования корейской ядерной проблемы. Об этом в интервью РИА Новости заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Финн.

Ранее в январе стало известно, что по итогам переговоров на рабочем уровне была достигнута договоренность о том, что делегации Южной Кореи и КНДР пройдут под флагом "Объединенной Кореи" на церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане 9 февраля.

"Похоже на хороший сигнал. Но в тоже время ядерное оружие осталось там же, где и было. Так что нам нельзя совершить ошибки, недопонимания, несчастного случая или допустить просчет. Никогда не было достаточно просто облегчить напряжение, потому что существует риск, что что-то произойдет. Это позитивный шаг, но его недостаточно", — сказала она.

По словам Финн, необходимо как можно скорее начать переговоры по снижению напряжения. Однако решить вопросы нераспространения невозможно без решения проблемы существования ядерного оружия.

"Если такие страны, как Россия и США, спорят о том, что им нужно ядерное оружие для обеспечения безопасности, тогда, конечно, другие страны будут также думать", — отметила она. Финн также добавила, что мир должен признать КНДР ядерной державы, отметив, что военного решения корейской проблемы не существует.

"Ясно, что ситуация очень сложная, люди запуганы существованием у КНДР ядерного оружия. Решение проблемы не в том, чтобы делать то же самое и угрожать использованием ядерного оружия в КНДР, потому что последствия этого могут быть невообразимые", — сказала она.

Ранее Нобелевскую премию мира за 2017 год присудили международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем (1833-1896). В отличие от других нобелевских наград церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме, — 10 декабря, в день кончины Нобеля. Сумма каждой премии составит 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).