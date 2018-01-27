ДАВОС, 27 янв — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) считает, что решение по участию единой сборной КНДР и Южной Кореи в зимней Олимпиаде в Пхенчхане является хорошим сигналом для урегулирования корейской ядерной проблемы. Об этом в интервью РИА Новости заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Финн.
"Похоже на хороший сигнал. Но в тоже время ядерное оружие осталось там же, где и было. Так что нам нельзя совершить ошибки, недопонимания, несчастного случая или допустить просчет. Никогда не было достаточно просто облегчить напряжение, потому что существует риск, что что-то произойдет. Это позитивный шаг, но его недостаточно", — сказала она.
По словам Финн, необходимо как можно скорее начать переговоры по снижению напряжения. Однако решить вопросы нераспространения невозможно без решения проблемы существования ядерного оружия.
"Ясно, что ситуация очень сложная, люди запуганы существованием у КНДР ядерного оружия. Решение проблемы не в том, чтобы делать то же самое и угрожать использованием ядерного оружия в КНДР, потому что последствия этого могут быть невообразимые", — сказала она.
Ранее Нобелевскую премию мира за 2017 год присудили международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем (1833-1896). В отличие от других нобелевских наград церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме, — 10 декабря, в день кончины Нобеля. Сумма каждой премии составит 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).