РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Нобелевский лауреат приветствовал идею единой сборной КНДР и Южной Кореи

11:0527.01.2018
01200
© AP Photo / Lee Jin-manНейтральный флаг двух Корей в городе Пхаджу в преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане. 19 января 2018Нейтральный флаг двух Корей в городе Пхаджу в преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане. 19 января 2018
© AP Photo / Lee Jin-man

ДАВОС, 27 янв — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) считает, что решение по участию единой сборной КНДР и Южной Кореи в зимней Олимпиаде в Пхенчхане является хорошим сигналом для урегулирования корейской ядерной проблемы. Об этом в интервью РИА Новости заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Финн.

Мужчина с нейтральный флагом Северной и Южной Кореи. 2003 год
© AFP 2018 / Choi Jae-Ku
КНДР — Южной Корее: объединимся, если прогоните США
Ранее в январе стало известно, что по итогам переговоров на рабочем уровне была достигнута договоренность о том, что делегации Южной Кореи и КНДР пройдут под флагом "Объединенной Кореи" на церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане 9 февраля.

"Похоже на хороший сигнал. Но в тоже время ядерное оружие осталось там же, где и было. Так что нам нельзя совершить ошибки, недопонимания, несчастного случая или допустить просчет. Никогда не было достаточно просто облегчить напряжение, потому что существует риск, что что-то произойдет. Это позитивный шаг, но его недостаточно", — сказала она.

По словам Финн, необходимо как можно скорее начать переговоры по снижению напряжения. Однако решить вопросы нераспространения невозможно без решения проблемы существования ядерного оружия.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Президент МОК: Олимпиада в Пхенчхане помогла диалогу КНДР и Южной Кореи
"Если такие страны, как Россия и США, спорят о том, что им нужно ядерное оружие для обеспечения безопасности, тогда, конечно, другие страны будут также думать", — отметила она. Финн также добавила, что мир должен признать КНДР ядерной державы, отметив, что военного решения корейской проблемы не существует.

"Ясно, что ситуация очень сложная, люди запуганы существованием у КНДР ядерного оружия. Решение проблемы не в том, чтобы делать то же самое и угрожать использованием ядерного оружия в КНДР, потому что последствия этого могут быть невообразимые", — сказала она.

Ранее Нобелевскую премию мира за 2017 год присудили международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем (1833-1896). В отличие от других нобелевских наград церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме, — 10 декабря, в день кончины Нобеля. Сумма каждой премии составит 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена