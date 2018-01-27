Президент Гондураса вступает в должность

МЕХИКО, 27 янв – РИА Новости. Переизбранный на посту президента Гондураса Хуан Орландо Эрнандес в субботу вступит в должность на фоне протестов и перемещения в столицу воинских подразделений.

Выборы прошли 26 ноября, но после них оппозиция организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки. Всего погибли, по последним данным, 30 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. В итоге удостоверение президента Эрнандес получил только 19 января.

Оппозиция в лице проигравшего выборы Сальвадора Насраллы уже пообещала в субботу акции неповиновения и протесты. В связи с этим пользователи социальных сетей сообщают о стягивании в столицу подразделений вооруженных сил. В сети опубликованы даже фотографии артиллерийских орудий, которые якобы доставляют в Тегусигальпу.

Сам Эрнандес уже заявил, что его вступление в должность не будет праздником, отмечает канал Telesur. "Все будет скромно, это не праздник, потому что надо работать", — сказал он.