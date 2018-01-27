Россия не ведет двойной игры в обход санкций по КНДР, заявил Косачев

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Россия не ведет двойной игры в обход санкций и решений Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, заявил журналистам председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев.
Он также добавил, что таких данных нет и в отношении частного бизнеса.
"То, что отдельные частные предприниматели могут искать какие-то лазейки в этом санкционном режиме, это может происходить в любой стране, но это компетенция правоохранительных органов. У меня нет таких подтверждений, я хочу это подчеркнуть, но если есть такие сигналы или возникают какие-то сомнения, существуют каналы для обмена такой информацией. И я уверен, что если российская сторона будет получать такую информацию из компетентных источников, а не из СМИ в виде голословных заявлений, мы будем на это реагировать", — подчеркнул сенатор.
Москва соблюдает все международные правила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также сообщалось, что в таких перевозках могли участвовать и китайские суда. Как заявили в МИД КНР, они не имеют информации о том, что северокорейские и китайские суда могли участвовать в перевозке угля из КНДР в Россию.