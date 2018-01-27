Россия не ведет двойной игры в обход санкций по КНДР, заявил Косачев

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Россия не ведет двойной игры в обход санкций и решений Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, заявил журналистам председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев.

"Я исключаю подобного рода действия в той части, которая связана с государственной политикой России. Я очень хорошо информирован о том, что всем российским ведомствам на уровне решений президента РФ даны исчерпывающие инструкции о скрупулезном выполнении решений Совета Безопасности ООН. Я эти документы видел, я их читал, поэтому у меня не ни малейших сомнений в том, что никакой двойной игры с российской стороны нет по определению", — сказал Косачев, комментируя заявления западных СМИ о якобы существующих фактах поставки северокорейского угля через Россию в Южную Корею и Японию.

Он также добавил, что таких данных нет и в отношении частного бизнеса.

"То, что отдельные частные предприниматели могут искать какие-то лазейки в этом санкционном режиме, это может происходить в любой стране, но это компетенция правоохранительных органов. У меня нет таких подтверждений, я хочу это подчеркнуть, но если есть такие сигналы или возникают какие-то сомнения, существуют каналы для обмена такой информацией. И я уверен, что если российская сторона будет получать такую информацию из компетентных источников, а не из СМИ в виде голословных заявлений, мы будем на это реагировать", — подчеркнул сенатор.

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе утверждало, что Северная Корея якобы перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, вероятно, в нарушение санкций ООН.

Москва соблюдает все международные правила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также сообщалось, что в таких перевозках могли участвовать и китайские суда. Как заявили в МИД КНР, они не имеют информации о том, что северокорейские и китайские суда могли участвовать в перевозке угля из КНДР в Россию.