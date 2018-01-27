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NI рассказал об ответе США на новые российские вооружения

01:3527.01.2018
(обновлено: 01:46 27.01.2018)
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© Фото : U.S. Army / Capt. Brett TinderАмериканская самоходная гаубица. Архивное фотоАмериканская самоходная гаубица. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Capt. Brett Tinder

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "Нарушение" Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, новые российские зенитные ракетные комплексы C-500 и танк "Армата", а также растущая угроза атак с применением дронов определяют потребность США в создании вооружений, которые будут превосходить аналоги противников, пишет National Interest со ссылкой на Warrior Maven.

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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В частности, США начинают работу над самоходной гаубицей, которая будет отличаться от вооружений того же класса высокой скоростью передвижения и лучшей степенью защищенностью. Издание отмечает, что новая боевая техника является первым шагом в создании вооружений нового поколения, превосходящих российские образцы.

Как отмечают разработчики, новая самоходная гаубица на базе существующей американской САУ М109А7 будет способна поражать вражеские цели на расстоянии до 70 километров.

"Сейчас мы обладаем пушкой, которая стоит у нас на вооружении с 1980-х годов. Мы ограничены в дальности стрельбы, и русские превосходят нас, так как могут стрелять на большие расстояния", — рассказал генерал-майор американской армии Дэвид Бассет.

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Он также отметил, что установка более мощного артиллерийского орудия требует улучшения шасси боевой техники.
Эксперты считают, что способность поражать цели на расстоянии до 70 километров является значительным скачком для артиллерии. Они также утверждают, что такая характеристика новой САУ поставит ее в один ряд с наземными пусковыми установками, такими как M270 MLRS.

Издание также подчеркивает, что наземные вооружения в современном мире все чаще разрабатываются с целью поражения таких вражеских объектов, как боевые корабли, воздушные суда и средства ПВО. Для этого, как отмечают эксперты, необходимо точно определять местоположение цели противника, оставаясь на безопасном расстоянии. В связи с этим американские военные в ближайшее время намерены модернизировать и улучшать оружие дальнего действия. В частности, в Пентагоне сейчас обсуждают возможность размещения наземной артиллерии в районах Южно-Китайского моря для сдерживания боевых судов и самолетов КНР.

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В мире
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8 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
osn3179i.ster
i.ster, она тоже будет с картузным заряжанием как Палладин и дредноуты из 19го века?)
02:34
27.01.2018
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Просто Прохожий
Ахахаха, автор жжет. У них пушки с 198х, хуже наших ещё 196х-197..а теперь у нас есть то, чего у США не будет минимум лет 10-15.лол.
01:41
27.01.2018
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