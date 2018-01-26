Ведущая оппозиционная партия в Венесуэле заявила о своей ликвидации

МЕХИКО, 26 янв — РИА Новости. Одна из ведущих политических сил оппозиции Венесуэлы партия "Народная воля" заявила о решении властей ликвидировать ее перед президентскими выборами.

Официально о лишении "Народной воли" регистрации объявлено не было, однако в своем коммюнике партия ссылается на якобы принятое решение избирательных властей страны и отказывается признавать его.

"Народная воля" не встанет на колени перед диктатурой. Это больше чем политическая партия, это — национальное чувство, которое рано или поздно создаст лучшую Венесуэлу, свободную, без диктатуры, о которой мы все мечтаем вместе с Леопольдо (Лопесом, лидером партии, лишенным права участвовать в политической борьбе). Мы добьемся свободы для Венесуэлы", — говорится в заявлении партии.

Ранее власти обвиняли "Народную волю" в подготовке диверсий и причастности к уличным беспорядкам в начале 2017 года после ареста одного из ее членов Мануэля Бернардо Чакина. В сентябре 2015 года лидер "Народной воли" Лопес был приговорен почти к 14 годам тюрьмы за подстрекательства к нарушению общественного порядка и причинение ущерба собственности в ходе антиправительственных выступлений в феврале и марте 2014 года.

Параллельно власти отказали объединению венесуэльской оппозиции "Круглый стол демократического единства" в консолидированном допуске к выборам президента. Решением Верховного суда страны коалиция исключена из процесса валидации регистрационных документов политических партий, который запланирован на эти выходные. Теперь входящие в блок партии, если их документы пока не признаны действительным, должны проходить процедуру самостоятельно.

Данное решение вызвало протест даже у представителей Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы. Так, член совета Луис Эмилио Рондон заявил о политической подоплеке такого судебного вердикта.

"Это решение является свидетельством полнейшего незнания закона о политических партиях, я считаю, что здесь есть ясный политический интерес, заключающийся в том, чтобы сделать невозможным этой политической организации быть представленной в бюллетенях для голосования на президентских выборах 2018 года", — приводит канал Globovision заявление Рондона.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило провести выборы президента страны до 30 апреля, а не в конце года, как планировалось ранее. Эта инициатива подверглась критике многих стран мира и венесуэльской оппозиции. Президент Николас Мадуро уже сообщил, что согласен выставить свою кандидатуру на этих выборах. Эта инициатива подверглась критике многих стран мира и венесуэльской оппозиции.