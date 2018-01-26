Трамп заявил о возрождении сильной Америки

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США снова стали открытыми для бизнеса и конкурентоспособными в мире, считает президент Дональд Трамп.

"Мир является свидетелем возрождения сильной и процветающей Америки… Никогда не было лучшего времени, чтобы нанимать, строить, инвестировать и развиваться в Соединенных Штатах. Америка открыта для бизнеса, и мы снова конкурентоспособны", — говорится в речи главы государства, с которой он намерен выступить в пятницу в Давосе на международном экономическом форуме.

Фрагменты речи опубликовала пресс-служба Белого дома.