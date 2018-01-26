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Голливудские звезды намерены бойкотировать речь Трампа перед конгрессом

15:3826.01.2018
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Голливудские знаменитости во главе с актером Марком Руффало намерены бойкотировать ежегодное выступление президента США перед конгрессом 30 января и участвовать в параллельном мероприятии против Дональда Трампа, сообщает журнал People.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
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По данным издания, 30 января президент США Дональд Трамп выступит с традиционной речью "О положении страны" (State of the Union) перед конгрессом. Группа голливудских звезд во главе с Руффало планирует провести альтернативное мероприятие "Народное выступление о положении страны" (People"s State of the Union) днем ранее.

"Это более подходящее отражение положения страны, основанное на более популистской точке зрения и точке зрения народа. Я считаю, что это важно, потому что наш президент испытывает трудности с правдой, имеет очень радикальный и противоречивый курс и тратит огромное количество времени на негатив, безнадежность и отчаяние", — передает издание слова Руффало.

Актер добавил, что мероприятие объединит разные движения: от экологических организаций до движений защиты прав женщин и сексуальных меньшинств.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Как сообщает журнал, в мероприятии также примут участие американские актрисы Вупи Голдберг, Зои Кравиц, Синтия Никсон, Рози Перес и режиссер-документалист Майкл Мур.

В конце января 2017 года знаменитости участвовали в митинге в Нью-Йорке против президента США Дональда Трампа за день до его инаугурации. В протестах участвовали градоначальник Билл Де Блазио, голливудские актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Алек Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер. Акция, собравшая несколько тысяч участников, проходила на углу Центрального парка и фешенебельной Пятой авеню — перед башней отеля, которая носит имя президента США, и недалеко от резиденции семьи Трампа в Trump Tower.

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5 пользователей оставили 5 комментариев
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