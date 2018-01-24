Меркель надеется, что рост правого популизма в Европе прекратится

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (50)

БЕРЛИН, 24 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразила надежду, что рост право-популистских настроений в Европе прекратится.

"Надеюсь, что это (правый популизм — ред.) не будет расти, и мы будем пытаться установить над этим контроль", — сказала Меркель, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Трансляцию выступления Меркель ведет сайт мероприятия.

Она добавила, что "это яд, который появляется тогда, когда у вас есть нерешенные проблемы", в частности, в Германии правые популисты, по словам Меркель, появились в результате последствий еврокризиса и миграционного кризиса.

"Нужно иметь терпение искать многосторонние решения и не скатываться в быстрые национальные решения", — сказала канцлер ФРГ.