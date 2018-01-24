Мадрид решил закрыть представительство Каталонии при ЕС, сообщил источник

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (497)

БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Власти Испании решили закрыть представительство Каталонии при Европейском союзе в Брюсселе, сообщил в среду РИА Новости источник, близкий к представительству.

"Мадридом принято решение закрыть представительство", — сказал собеседник агентства.

Один из членов каталонской делегации Жоан Мария Пике заявил ранее, что охрана здания по указу испанского МИД в среду запретила проход в представительство экс-председателю каталонского правительства Карлесу Пучдемону.

Там была запланирована его встреча со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. В результате встреча была перенесена в другое место.