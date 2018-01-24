В Эстонии прокомментировали британское исследование о русских в Прибалтике

ТАЛЛИН, 24 янв – РИА Новости. Член правления НКО "Русская Школа Эстонии" Алиса Блинцова считает, что выводы британского исследования о настроениях русскоязычного населения стран Балтии весьма неоднозначны, сообщает Sputnik Эстония.
По ее словам, из всех черт, составляющих этот образ, верно разве что утверждение о том, что живущие здесь русские выступают за сотрудничество Эстонии и России. Остальные пункты, подчеркнула Алиса Блинцова, далеко не однозначны.
Она перечислила, из каких черт складывается представленный в британском исследовании портрет "типичного русского Эстонии":
- черпает информацию из российских СМИ;
- считает, что живет в убогой стране, а также пессимистично настроен по отношению к властям стран Балтии;
- социально пассивен;
- хвалит российское правительство;
- считает, что стране, в которой он проживает, было бы лучше в составе России;
- имеет меньший доход, чем коренное население;
- недоволен жизнью, считает себя чужим и изолированным, не считает равным членом общества.
- любит Россию;
- считает, что враг России — его враг;
- считает Владимира Путина хорошим президентом;
- считает, что Россия мирное государство, у которого нет скрытых интересов в странах Балтии;
- главной проблемой России считает коррупцию;
- считает, что Россия и Эстония должны сотрудничать;
- верит, что Россия имеет право защищать интересы своих граждан, проживающих за границей;
- считает ЕС провальным проектом, а НАТО враждебной организацией, которая не сможет защитить Эстонию.
- наибольшую аудиторию имеет ПБК, который считают местным, а не зарубежным телеканалом;
- телеканал ETV+ считают контрпропагандой;
- точку зрения российских СМИ считают объективной, в вопросах стран Балтии — в меньшей степени;
- значимость Sputnik и RT зачастую переоценена, особенно в Западной Европе;
- Odnoklassniki и VKontakte значительно популярнее западных аналогов;
- эстонская и русская общины черпают информацию из совершенно разных источников.
- среди стран Балтии наибольшая сегрегация среди двух общин наблюдается в Эстонии (эстоноязычная и русскоязычная);
- в британских военных НАТО не видят защитников. Лишь пять процентов русскоязычного населения Эстонии поддерживает присутствие сил НАТО в стране;
- русскоязычная община считает, что правительство России успешнее эстонского, так как обеспечивает экономический рост, защищает своих граждан, дает образование и развивает права человека;
- представители фокусной группы несколько раз упоминали Бронзовую ночь (массовые беспорядки в Таллине в апреле 2007 года из-за решения властей демонтировать Памятник воину-освободителю – Sputnik), после которой отношения между странами ухудшились. Также считается, что до этого инцидента Эстония пыталась наладить отношения с Россией.
Как ранее сообщал Sputnik, в эстонские и российские СМИ просочились сведения о данных закрытого исследования настроений русскоязычного населения стран Балтии, проведенного Балтийским центром журналистских расследований по заказу британского фонда разведки и обороны. По итогам бесед с четырьмя тысячами русскоязычных жителей Эстонии, Латвии и Литвы, исследователи охарактеризовали представителей русской общины в странах Балтии как "социально пассивных", "недовольных".
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