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В мире

В Эстонии прокомментировали британское исследование о русских в Прибалтике

13:1024.01.2018
(обновлено: 13:15 24.01.2018)
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© РИА Новости / Ольга СолдатенковаВид на Таллин. Эстония. Архивное фотоВид на Таллин. Эстония. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Солдатенкова

ТАЛЛИН, 24 янв – РИА Новости. Член правления НКО "Русская Школа Эстонии" Алиса Блинцова считает, что выводы британского исследования о настроениях русскоязычного населения стран Балтии весьма неоднозначны, сообщает Sputnik Эстония.

Вид на исторический центр Таллина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исследование: русскоязычные жители Прибалтики недовольны своим положением
По мнению Блинцовой, представленный в исследовании портрет "очень усреднен и напоминает пропагандистский образ "типичного русского Эстонии".

По ее словам, из всех черт, составляющих этот образ, верно разве что утверждение о том, что живущие здесь русские выступают за сотрудничество Эстонии и России. Остальные пункты, подчеркнула Алиса Блинцова, далеко не однозначны.

Она перечислила, из каких черт складывается представленный в британском исследовании портрет "типичного русского Эстонии":

  • черпает информацию из российских СМИ;
  • считает, что живет в убогой стране, а также пессимистично настроен по отношению к властям стран Балтии;
  • социально пассивен;
  • хвалит российское правительство;
  • считает, что стране, в которой он проживает, было бы лучше в составе России;
  • имеет меньший доход, чем коренное население;
  • недоволен жизнью, считает себя чужим и изолированным, не считает равным членом общества.

Вертолет ВВС США на американской авиабазе Рамштайн, Германия
© AFP 2018 / DPA/Martin Goldhahn
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Как видит мир представитель русской общины:

  • любит Россию;
  • считает, что враг России — его враг;
  • считает Владимира Путина хорошим президентом;
  • считает, что Россия мирное государство, у которого нет скрытых интересов в странах Балтии;
  • главной проблемой России считает коррупцию;
  • считает, что Россия и Эстония должны сотрудничать;
  • верит, что Россия имеет право защищать интересы своих граждан, проживающих за границей;
  • считает ЕС провальным проектом, а НАТО враждебной организацией, которая не сможет защитить Эстонию.

Коридор в больнице. Архивное фото
© Depositphotos / sudok1
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СМИ и русская община:

  • наибольшую аудиторию имеет ПБК, который считают местным, а не зарубежным телеканалом;
  • телеканал ETV+ считают контрпропагандой;
  • точку зрения российских СМИ считают объективной, в вопросах стран Балтии — в меньшей степени;
  • значимость Sputnik и RT зачастую переоценена, особенно в Западной Европе;
  • Odnoklassniki и VKontakte значительно популярнее западных аналогов;
  • эстонская и русская общины черпают информацию из совершенно разных источников.

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас
CC BY 2.0 / U.S. Army / Sgt. Daniel Cole /
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Общие замечания:

  • среди стран Балтии наибольшая сегрегация среди двух общин наблюдается в Эстонии (эстоноязычная и русскоязычная);
  • в британских военных НАТО не видят защитников. Лишь пять процентов русскоязычного населения Эстонии поддерживает присутствие сил НАТО в стране;
  • русскоязычная община считает, что правительство России успешнее эстонского, так как обеспечивает экономический рост, защищает своих граждан, дает образование и развивает права человека;
  • представители фокусной группы несколько раз упоминали Бронзовую ночь (массовые беспорядки в Таллине в апреле 2007 года из-за решения властей демонтировать Памятник воину-освободителю – Sputnik), после которой отношения между странами ухудшились. Также считается, что до этого инцидента Эстония пыталась наладить отношения с Россией.

Как ранее сообщал Sputnik, в эстонские и российские СМИ просочились сведения о данных закрытого исследования настроений русскоязычного населения стран Балтии, проведенного Балтийским центром журналистских расследований по заказу британского фонда разведки и обороны. По итогам бесед с четырьмя тысячами русскоязычных жителей Эстонии, Латвии и Литвы, исследователи охарактеризовали представителей русской общины в странах Балтии как "социально пассивных", "недовольных".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
А теперь замените Прибалтику на Британию, Францию, ФРГ, русского на турка, Путина на эрдогана

вам конец ))))
13:17
24.01.2018
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