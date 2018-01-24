В Эстонии прокомментировали британское исследование о русских в Прибалтике

ТАЛЛИН, 24 янв – РИА Новости. Член правления НКО "Русская Школа Эстонии" Алиса Блинцова считает, что выводы британского исследования о настроениях русскоязычного населения стран Балтии весьма неоднозначны, сообщает Sputnik Эстония.

По мнению Блинцовой, представленный в исследовании портрет "очень усреднен и напоминает пропагандистский образ "типичного русского Эстонии".

По ее словам, из всех черт, составляющих этот образ, верно разве что утверждение о том, что живущие здесь русские выступают за сотрудничество Эстонии и России. Остальные пункты, подчеркнула Алиса Блинцова, далеко не однозначны.

Она перечислила, из каких черт складывается представленный в британском исследовании портрет "типичного русского Эстонии":

черпает информацию из российских СМИ;

считает, что живет в убогой стране, а также пессимистично настроен по отношению к властям стран Балтии;

социально пассивен;

хвалит российское правительство;

считает, что стране, в которой он проживает, было бы лучше в составе России;

имеет меньший доход, чем коренное население;

недоволен жизнью, считает себя чужим и изолированным, не считает равным членом общества.

любит Россию;

считает, что враг России — его враг;

считает Владимира Путина хорошим президентом;

считает, что Россия мирное государство, у которого нет скрытых интересов в странах Балтии;

главной проблемой России считает коррупцию;

считает, что Россия и Эстония должны сотрудничать;

верит, что Россия имеет право защищать интересы своих граждан, проживающих за границей;

считает ЕС провальным проектом, а НАТО враждебной организацией, которая не сможет защитить Эстонию.

Как видит мир представитель русской общины:

наибольшую аудиторию имеет ПБК, который считают местным, а не зарубежным телеканалом;

телеканал ETV+ считают контрпропагандой;

точку зрения российских СМИ считают объективной, в вопросах стран Балтии — в меньшей степени;

значимость Sputnik и RT зачастую переоценена, особенно в Западной Европе;

Odnoklassniki и VKontakte значительно популярнее западных аналогов;

эстонская и русская общины черпают информацию из совершенно разных источников.

СМИ и русская община:

среди стран Балтии наибольшая сегрегация среди двух общин наблюдается в Эстонии (эстоноязычная и русскоязычная);

в британских военных НАТО не видят защитников. Лишь пять процентов русскоязычного населения Эстонии поддерживает присутствие сил НАТО в стране;

русскоязычная община считает, что правительство России успешнее эстонского, так как обеспечивает экономический рост, защищает своих граждан, дает образование и развивает права человека;

представители фокусной группы несколько раз упоминали Бронзовую ночь (массовые беспорядки в Таллине в апреле 2007 года из-за решения властей демонтировать Памятник воину-освободителю – Sputnik), после которой отношения между странами ухудшились. Также считается, что до этого инцидента Эстония пыталась наладить отношения с Россией.

Общие замечания:

Как ранее сообщал Sputnik, в эстонские и российские СМИ просочились сведения о данных закрытого исследования настроений русскоязычного населения стран Балтии, проведенного Балтийским центром журналистских расследований по заказу британского фонда разведки и обороны. По итогам бесед с четырьмя тысячами русскоязычных жителей Эстонии, Латвии и Литвы, исследователи охарактеризовали представителей русской общины в странах Балтии как "социально пассивных", "недовольных".

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