Сдавший жилье террористам француз отрицает вину

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Житель Франции Джавад Бендауд, сдавший жилье двум террористам, причастным к серии атак в Париже в ноябре 2015 года, отрицает свою вину, сообщает издание Express.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Как пишет издание, Бендауд был задержан 18 ноября 2015 года. В эту среду состоится суд над ним. Мужчину обвиняют в том, что он сдал жилье координатору нападений бельгийцу Абдельхамиду Абауду и еще одному террористу Шакибу Акруху, предположительно, являвшегося одним из тех, кто устроил стрельбу по парижским кафе.

"Я все еще за решеткой, хотя это не было предусмотрено. Вечером я спал, а на следующий день я оказался в тюрьме", — приводит издание поступивший в его распоряжение текст письма Бендауда к суду.

Как пишут французские СМИ, Бендауд неоднократно заявлял, что не знал, кому сдал жилье.

Агентство Франс Пресс сообщает, что в среду утром стражи порядка освободили вход для пешеходов в тюрьме, где находится Бендауд. Отмечается, что надзиратели, среди которых в стране проходят акции протеста, могут помешать доставить Бендауда в зал суда.

Во Франции несколько недель проходят общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения. К проведению акций ранее призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении со стороны правительства к правилам содержания осужденных за экстремизм. По последним данным профсоюза UFAP-UNSa Justice, более 130 французских тюрем остаются заблокированными.