Мадуро объявил о поимке сообщников мятежного полицейского Переса

МЕХИКО, 24 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил во вторник вечером о поимке сообщников уничтоженного недавно в ходе спецоперации мятежного полицейского Оскара Переса.
Мадуро сообщил, что группа Переса хотела взорвать автомобили на улицах Каракаса, чтобы посеять хаос в стране.
Перес был уничтожен вместе с шестью соратниками, в их числе была женщина, 15 января в районе Каракаса после спецоперации. Также погибли двое сотрудников служб безопасности. Еще несколько мятежников взяты под стражу. Оппозиция обвинила власти во внесудебной расправе.
В конце июня 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили в розыск причастных к этим событиям людей.