Мадуро объявил о поимке сообщников мятежного полицейского Переса

МЕХИКО, 24 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил во вторник вечером о поимке сообщников уничтоженного недавно в ходе спецоперации мятежного полицейского Оскара Переса.

"Вчера (в понедельник) и сегодня (во вторник) мы поймали серьезную группу сообщников этой террористической банды, а сейчас как раз ловим остальных его сообщников", — заявил Мадуро в ходе митинга в Каракасе, который транслировался в социальных сетях.

Мадуро сообщил, что группа Переса хотела взорвать автомобили на улицах Каракаса, чтобы посеять хаос в стране.

Перес был уничтожен вместе с шестью соратниками, в их числе была женщина, 15 января в районе Каракаса после спецоперации. Также погибли двое сотрудников служб безопасности. Еще несколько мятежников взяты под стражу. Оппозиция обвинила власти во внесудебной расправе.

В конце июня 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили в розыск причастных к этим событиям людей.