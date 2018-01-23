Замглавы МИД встретился с послом Ирака

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Ирака в Москве Хайдаром Мансуром Хади Аль-Азари постконфликтное восстановление Ирака, а также ситуацию вокруг Иракского Курдистана, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов региональной повестки дня с упором на развитие обстановки в Ираке в свете завершившейся там операции по ликвидации террористической группировки ИГИЛ* и задачи постконфликтного восстановления страны, а также ситуации вокруг Иракского Курдистана. Были также рассмотрены некоторые аспекты дальнейшего продвижения разнопланового российско-иракского сотрудничества", — говорится в документе.

*Запрещенная в России террористическая организация