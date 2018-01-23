МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия рассматривает возможность развертывания в Аргентине наземной станции спутниковой системы ГЛОНАСС, говорится в материалах ко встрече лидеров стран.

"В рамках подписанного в апреле 2015 года меморандума о взаимопонимании между Роскосмосом и Национальной комиссией по космическим исследованиям Аргентины (КОНАЕ) рассматривается возможность развертывания в этой стране наземной станции российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", — говорится в документе.