МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 8,2 произошло около побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в 09:31 по времени UTC (12:31 мск). Эпицентр землетрясения находился в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк. Очаг залегал на глубине 19 километров.

© European Mediterranean Seismological Centre Карта сейсмической активности недалеко от Аляски. 23 января 2018 © European Mediterranean Seismological Centre Карта сейсмической активности недалеко от Аляски. 23 января 2018

Информация о пострадавших не поступала.

В США объявили угрозу цунами. Предупреждение действует для прибрежных районов канадской провинции Британская Колумбия и Аляски — от границы штата Вашингтон до острова Атту. Жителей призвали покинуть эти территории.

Геологическая служба присвоила землетрясению желтый уровень, означающий небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.

Как сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск", для Сахалинской области эти подземные толчки опасности не представляют.