МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 8,2 произошло около побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
⚠️Mega #earthquake (#sismo) Mww=8.2 — 278 KM SE of #Kodiak, #Alaska. (#UnitedStates). Depth: 10 KM.— American Earthquakes (@earthquakevt) 23 января 2018 г.
*Tsunami Warning*.#Tsunami info at: https://t.co/cvIM768NXe |<
More info at (EQ): https://t.co/xr9sxQW3UL |<#EQVT, #terremoto, #temblor.
Did you feel the earthquake?, Tell us! pic.twitter.com/KAFRTuTIUV
Подземные толчки зафиксировали в 09:31 по времени UTC (12:31 мск). Эпицентр землетрясения находился в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк. Очаг залегал на глубине 19 километров.
Информация о пострадавших не поступала.
В США объявили угрозу цунами. Предупреждение действует для прибрежных районов канадской провинции Британская Колумбия и Аляски — от границы штата Вашингтон до острова Атту. Жителей призвали покинуть эти территории.
#Terremoto 8.1 a 250 km southeast of Chiniak, #Alaska, #tsunami warning in atto #quake #earthquake pic.twitter.com/Q2gx6nxtlp— Sottocoperta.Net (@SottocopertaNet) 23 января 2018 г.
Геологическая служба присвоила землетрясению желтый уровень, означающий небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.
Как сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск", для Сахалинской области эти подземные толчки опасности не представляют.